Таможня Югры пополнила федеральный бюджет более чем на 17 млн рублей

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни совместно с налоговиками во время проведения проверок выявили факты уклонения предпринимателями и организациями, работающими на территории округа, ряда платежей. Так, например, в результате трех инспекций предприятий г. Югорска и г. Мегиона, общая сумма доначисленных таможенных платежей и пеней составила более 17 миллионов рублей.

«Таможенный контроль после выпуска товаров сегодня невозможен без эффективного взаимодействия с органами Федеральной налоговой службы. Зачастую информация, необходимая для проведения проверки одним контролирующим органом, имеется в другом. Поэтому своевременно полученные сведения дают возможность проводить скоординированные контрольные мероприятия результативно и выявлять нарушения таможенного и налогового законодательств: уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей или необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость», - отметили в пресс-службе ведомства.

В таможне также подчеркнули, что совместная работа двух структур позволила доказать факты незаконного экспорта лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского Экономического Союза.