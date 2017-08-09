Дядя Федор, Матроскин и Шарик вернутся на экраны в 2018 году

Первые серии продолжения советского мультфильма «Простоквашино» выйдут в начале 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева.

«Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны. Сейчас уже в производстве «Простоквашино», первая серия появится в начале следующего года», — приводит издание его слова.

Как пишет «Лента.ру», пока неизвестно, будет ли Эдуард Успенский, автор повести «Дядя Федор, пес и кот» и сценарист оригинальных советских серий, работать над продолжением проекта. По словам Машковцева, по этому поводу «ведутся некоторые переговоры».

Кроме того, сообщается, что «Союзмультфильм» планирует вернуть на экраны попугая Кешу.