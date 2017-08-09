Хакеры опубликовали в сети номера телефонов звезд "Игры престолов"

Хакеры, укравшие полтора терабайта данных американского телеканала HBO, опубликовали персональную информацию актеров, играющих в седьмом сезоне сериала «Игра престолов». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британское издание The Independent.

Как уточняет «Российская газета», в общем доступе оказались домашние адреса, адреса электронной почты и номера телефонов, в том числе Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер), Лины Хиди (Серсея) и Эмилии Кларк (Дейенерис).

Подсчитано, что на текущий момент объем выложенного хакерами в сеть не превышает 3,4 гигабайта из полутора терабайтов.