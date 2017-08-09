ЦБ отозвал лицензию у уральского банка "Резерв"

Банк России с 9 августа отозвал лицензию у челябинского АО «Банк социального развития "Резерв"». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля занимал 415-е место в банковской системе России.

Как пишут "Ведомости", из разъяснений регулятора следует, что в последние месяцы работа банка «Резерв» была сопряжена с повышенными кредитными рисками. Поэтому ЦБ неоднократно требовал от банка доформировать соответствующие резервы. В июне-июле этого года ЦБ выявил операции «Резерва», направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества, говорится в сообщении на сайте регулятора.

По информации Znak.com, до 15 августа будут отобраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Резерва». Сами выплаты начнутся не позднее 23 августа.