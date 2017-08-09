И снова не выпить. ГИБДД повторно проведет сплошные проверки на федеральной трассе

11 августа 2017 года на автодороге федерального значения Р404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками ГИБДД УМВД России по ХМАО будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на трезвость.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на профилактику ДТП, а также "на формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознание неотвратимости наказания".

Точные места и время проведения проверок не сообщаются. Напомним, подобное мероприятие уже было проведено 28 июля.