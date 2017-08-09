​Энергопотребление на юге России бьет исторические рекорды

Из-за аномальной жары потребление электроэнергии на юге России превысило прошлогодний рекорд на 5,8 процента и достигло почти 15 800 мегаватт, сообщают «Ведомости».

«Аномально высокая температура на территории всей ОЭС (Объединенной энергетической системы) юга привела к превышению исторического максимума потребления мощности и в целом по энергообъединению. В часы дневного максимума нагрузки 8 августа потребление мощности в Объединенной энергосистеме юга достигло 15 754 МВт, что на 907 МВт выше величины максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года», - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, 7 августа в Крмыской энергосистеме в часы дневного максимума потребление мощности достигло 1249 МВт (на 70 МВт больше летнего максимума зафиксированного в 24 июля 2012 года).

8 августа, в 14:00 по московскому времени, в Кубанской энергосистеме достигнут очередной исторический максимум потребления мощности – 5032 МВт (на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 г.).

В этот же день были достигнуты новые исторические максимумы потребления в Ставропольской и Астраханской энергосистемах - 1634 и 710 МВт соответственно.

Из-за огромного количества потребления электроэнергии энергетики вынуждены вводить графики временного отключения света. Такая мера позволит избежать длительного выхода из строя оборудования и перегруза линий электропередач.