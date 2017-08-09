Женщина из Тюменской области умерла после укуса клеща

Жительница Заводоуковска Тюменской области умерла в больнице от клещевого энцефалита. Об этом сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Александр Фольмер на пресс-конференции.

Пациентка обратилась к врачам не сразу, но через длительное время, когда симптомы клещевого энцефалита уже стали явными. Она длительное время находилась на лечении в больнице. Но несмотря на усилия врачей, у неё развилась тяжелая форма заболевания и она скончалась.

По данным регионального Роспотребнадзора на 7 августа, в медицинских организациях Тюменской области зарегистрировано 13477 обращений по поводу присасывания клещей. За прошедшую неделю обратился 161 человек, в том числе 33 ребёнка.

Отмечается, что в Тюменской области это единственный смертельный случай за долгое время.