Загранпаспорт через "Одноклассники". Соцсеть откроет доступ к госуслугам

В соцсети "Одноклассники" появится доступ к сервисам государственного портала госуслуг, сообщает "Российская газета".

На первом этапе пользователи популярного сайта получат доступ к 12 сервисам, включая оформление загранпаспорта, регистрацию автомобиля, подачу документов на выплату материнского капитала.

Первые услуги появятся в "Одноклассниках" в сентябре этого года. Позднее в соцсети заработают все наиболее востребованные сервисы "госуслуг", пишет издание. Пользоваться ими можно будет как через браузер на ПК, так и со смартфона.

При этом в Министерстве связи и массовых коммуникаций намерения по интеграции с "Одноклассниками" не прокомментировали, уточняют "Известия".