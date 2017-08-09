Надзорные каникулы. В 2018 году МЧС округа будет проверять бизнес на 50% реже

Почти на 50% снизится количество плановых проверок пожарного надзора МЧС в Югре в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как сообщает ведомство, снижение надзорной нагрузки на бизнес связано с применением риск-ориентированного подхода. Теперь все объекты проверки с точки зрения пожарной безопасности условно делятся на пять категорий риска: высокую, значительную, среднюю, умеренную и низкую.

Для каждой категории установлена своя периодичность плановых проверок: один раз в три года для объектов защиты высокой степени риска, раз в четыре года, семь лет и десять лет – для объектов значительной, средней и умеренной степеней риска соответственно. Объекты, отнесенные к низкой категории риска, плановым проверкам не подвергаются.

Ежегодно до 1 сентября органами пожарного надзора МЧС России формируется план, согласного которому инспекторы будут осуществлять проверки в следующем году.

В настоящее время в проект плана проверок по Югре включено около 800 объектов, на 94% это объекты высокой и значительной степеней риска и только 6% составляют объекты защиты, относящиеся к категории умеренного риска, которые проверялись более семи лет назад.

При этом отмечается, что «надзорные каникулы» не распространяются на организации, работающие в области здравоохранения, дошкольного и среднего образования, социальной сферы.