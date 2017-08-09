Изменилось время домашних матчей ХК "Югра"

В новом сезоне домашние матчи ХК «Югра» по будням будут начинаться в 19:00, в выходные и праздничные дни в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее предполагалось, что в выходные матчи будут начинаться в 16.30. Наша команда стартует в новом первенстве КХЛ 22 августа в Ханты-Мансийске. Соперником югорчан станет «Северсталь».

В предстоящей «регулярке» будет сыграно 56 матчей, в которых примет участие 27 клубов. Каждая команда проведет по 28 игр дома и столько же на выезде.