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​Глава Минкульта заявил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения о прокате «Матильды»

Глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов заявил, что регионы сами будут принимать решения о прокате кинофильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает «Коммерсант».

«Министерство культуры выдает прокатное удостоверение на всей территории Российской Федерации, исходя из существующих законов, а регионы уже сами решают, показывать им фильм или нет», – пояснил Тельнов.

Такое заявление прозвучало после просьбы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова запретить картину «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Глава Чечни оценил фильм как «преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей».

Алексей Учитель в свою очередь, предложил Кадырову лично ознакомиться с лентой, а обращение главы Чечни в Минкульт назвал «казусом».

В случае с господином Кадыровым, я думаю, что это казус. Я приглашаю его посмотреть картину и тогда уже решить, показывать ее на территории Чечни или нет. «Матильду» смотрели довольно известные государственные деятели и в Думе, и в правительстве, и почему-то ничего, кроме хороших слов, про нее не говорили. Поэтому я приглашаю и Рамзана Кадырова, и сомневающихся депутатов, если таковые есть, просто посмотреть фильм, который будет вот-вот готов, и тогда составить свое собственное мнение, а не со слов депутата Поклонской, которая его даже не видела

Замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство не имеет право делать исключения для Чечни при выдачи прокатного удостоверения. «Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона»,— добавил господин Аристархов.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 105, комментариев: 0


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