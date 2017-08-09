В Тюмени из-за менингита закрывают бассейны в школах и игровые комнаты в ТРЦ

В Тюмени приостановлена работа бассейнов во всех образовательных, спортивных и оздоровительных учреждениях, а также игровых комнат в торговых центрах. Такое решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, решение принято в связи с распространением энтеровирусной инфекции. Напомним, в течение лета с диагнозом с диагнозом "менингит энтеровирусной этиологии" были госпитализированы десятки детей, многие - дошкольного возраста.

В областном центре усилены утренние фильтры в детских садах, проводится дезинфекция помещений и оборудования, обеззараживание воздуха в детских, оздоровительных организациях и общественном транспорте. Кроме того, завтра в управлении Роспотребнадзора проведено совещание с руководителями торговых центров по соблюдению санэпидрежима с целью профилактики вирусных инфекций.

В то же время, ведомство заверяет о том, что за последние три недели заболеваемость имеет тенденцию к снижению.