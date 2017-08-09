​Роскомнадзор сообщил, что количество жалоб на азартные онлайн игры и призывы к самоубийству увеличились на 200 процентов

Количество жалоб в Роскомнадзор на азартные онлайн игры и призывы к самоубийству в интернете увеличилось более чем на 200 процентов за первое полугодие, сообщает «Интерфакс».

«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается увеличение количества обращений: на 285 процентов по линии призывов к самоубийству, на 230 процентов по линии азартных он-лайн игр, на 75 процентов по линии детской порнографии и на 17 процентов по линии незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении Роскомнадзора на его сайте.

В нем сообщается, что в первом полугодии 2017 года специалистами Роскомнадзора было обработано более 1 миллиона жалоб на распространение незаконного контента. Также отмечается, что жалобы поступали через электронную форму, размещенную на сайте Единого реестра запрещенной информации.

«В их числе более 39,3 тыс. жалоб на пропаганду наркотиков и наркомании, более 38,7 тыс. – на незаконное распространение азартных он-лайн игр, более 21,1 тыс. – на распространение детской порнографии, более 19 тыс. - на информацию способов совершения самоубийства и призывы к суициду», – говорится в сообщении.