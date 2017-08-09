В следующем летнем сезоне детские лагеря будут открываться только с разрешения Роспотребнадзора

В новом летнем сезоне 2018 года смогу открыться только те детские лагеря, у которых будет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «ТАСС».

«Учреждение для отдыха и оздоровления может открыться только после выдачи ему санитарно-эпидемиологичекого заключения», – сказала она.

С 10 сентября вступит в силу закон, который наделит Роспотребнадзор полномочиями выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для учреждений отдыха и оздоровления детей. Для реализации полномочий уже готовы все подзаконные акты.

Напомним, что в Тюмени приостановлена работа бассейнов во всех образовательных, спортивных и оздоровительных учреждениях, игровых комнат в торговых центрах. Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области. А причиной таких действий – предупреждение распространения энтеровирусной инфекции в областном центре, как сообщает «РБК».