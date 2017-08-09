В России растет количество кредитных автомобилей

В России по итогам второго квартала в 2017 году выросло количество выданных автокредитов на 25,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом и достигло более 169 тыс. кредитов, сообщают «Ведомости».

Этот квартальный показатель стал самым высоким с 2015 года, при этом в сравнении с первым кварталом 2017 количество кредитных автомобилей выросло ещё больше – на 33,9 процента.

Таким образом, автокредитование во 2 квартале выросло на 38,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 115,3 миллиарда рублей.

Накануне siapress.ru сообщил, что в России продажи новых легковых автомобилей в июле выросли на 18,6 процента.