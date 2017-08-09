​Роспотребнадзор хочет «максимально быстро» ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в кафе

Роспотребнадзор хочет ускорить введение запрета на курение кальянов и вейпов в кафе и ресторанах. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала «максимально быстро» ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами, сообщают «Ведомости».

«Да, это (ограничение на кальяны в кафе) было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать и делать максимально быстро», – сказала Попова.

Напомним, что сегодня чуть ранее портал siapress.ru опубликовал материал, в котором рассказал, что в России в рамках проекта «Формирование у россиян здорового образа жизни» собираются запретить курение в кафе и ресторанах электронных сигарет