Сургутянка-рецидивистка предстанет перед судом за пьяное убийство

По данным следствия, в ночь на 24 мая 2017 года в одной из квартир на проспекте Мира, компания из семи человек распивала алкогольные напитки. К концу дня большинство гостей разошлись по комнатам спать. Обвиняемая и один из мужчин средних лет поругались, женщина ударила его ножом в грудную клетку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Обвиняемая ранее судима за кражу и нанесение побоев. В случае признания виновности в убийстве с отягчающими обстоятельствами (опьянение и рецидив), наказание для женщины составит помещение в тюрьму на срок до 15 лет.