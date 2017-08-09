​Яндекс и Сбербанк объединятся и создадут совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета»

Сбербанк вложит в проект Яндекса 30 млрд рублей, для того что бы создать совместно предприятие на базе «Яндекс.Маркета», сообщает «ТАСС».

«Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги», – отмечается в пресс-релизе.

Стороны будут иметь равные доли в совместном предприятии. На момент заключения сделки партнеры оценили предприятие в 60 млрд рублей без учета вложений Сбербанка. Также отмечается, что 10 процентов акций могут пойти на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркета».

Закрытие сделки ожидается до 2017 года, после того как будут подписаны обязывающие документы. «Яндекс.Маркет» продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. В совет директоров «Яндекс.Маркета» войдут три представителя Яндекса и сам Гришаков, а также три представителя от Сбербанка.

В сообщении также отметили, что данные инвестиции помогут укрепиться позиции «Яндекс.Маркету» на рынке. «В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу «Заказ на Маркете», работу с зарубежными магазинами», – приводятся в сообщении слова Гришакова.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого также приводятся в сообщении, заявил, что это партнерство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст как условия для роста экспорта российских товаров за рубеж, так и новые возможности для зарубежных участников рынка.

Стоит отметить, что на фоне создания СП акции Яндекса на торгах Московской биржи выросли на 1,3 процента после падения.