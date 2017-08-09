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​Полицейские Советского раскрыли кражу на 30000 рублей

В Советском 39 летняя местная жительница обратилась в дежурную часть с заявлением, что у неё из квартиры украли золото на сумму 30 тыс. рублей. Позже выяснилось, что вором оказался 16 летний житель Советского, который уже стоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Подросток проник в квартиру, похитил золото и сдал его в ломбард, за что получил всего 13 тыс.

В итоге полицейские задержали незадачливого золотоискателя и теперь вменяют ему уголовную статью «Кража». За нее можно отправиться в тюрьму на пять лет.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 53, комментариев: 0


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