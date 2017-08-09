Молодая сургутянка «пожертвовала» большую сумму денег двум заключенным

В дежурную часть Сургутского отдела полиции в начале июня поступило заявление от молодой девушки 25 лет, которая рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный и представился родственником. Мужчина сообщил о том, что нуждается в срочном переводе денег за нарушение ПДД. Девушка без всяких сомнений отправила ему крупную сумму денег (более 59 тысяч рублей).

В ходе разбирательств полицейские установили двух подозреваемых, которые, как оказалось, уже отбывают срок в исправительной колонии за незаконное хранение наркотических средств и кражи. Сейчас к их сроку может прибавиться еще пять лет.