Сургутянин из-за финансовых трудностей украл продукты питания и планшет. Теперь ему, однозначно, обеспечат паек на несколько лет

В середине июля, в отделение полиции обратился 66-летний житель Сургута, с заявлением о взломе входной двери его дома и краже оттуда планшетного компьютера, а также продуктов питания. Общая сумма ущерба, по словам потерпевшего, составила около 30 тысяч рублей.

Полицейские задержали воришку - 38-летнего мужчину, который пояснил, что преступление совершил из-за финансовых трудностей. Сейчас его могут посадить в тюрьму (где, кстати, кормят бесплатно) на шесть лет.