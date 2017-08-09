​В России рассматривают запрет на курение вейпов и кальянов в ресторанах

В России в рамках проекта «Формирование у россиян здорового образа жизни» собираются запретить курение в кафе и ресторанах электронных сигарет (в том числе вейпов) и кальянов, сообщает «Интерфакс».

«Общая идея законопроекта, который разрабатывается в министерстве, состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет», – сообщил источник в Минздраве РФ. Также было уточнение, что курение вейпов и кальянов будет полностью запрещено в заведениях общепита. Помимо этого, также будет запрещена продажа этих устройств несовершеннолетним, среди которых они так популярны.

Документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируют подготовить в феврале 2018 года.