В Югре начался прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

В Югре с 7 по 21 августа 2017 года ведется прием заявлений на участие ЕГЭ в сентябре. Согласно единому расписанию ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в первый месяц осени будут проведены по двум предметам – математике базового уровня и русскому языку:

5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);

8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике;

16 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.