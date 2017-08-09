Всероссийский пленэр «Югорская академичка» проходит в округе

С 7 по 15 августа 2017 в Югре проводится всероссийский пленэр «Югорская академичка», организатором которого является Государственный художественный музей. В пленэре принимают участие более 20 профессиональных художников из разных регионов России: Башкортостана, Алтайского края, Свердловской области, Югры и др. Мероприятие имеет всероссийский статус и включает в себя проведение художественного пленэра, выставок, мастер-классов.

Пленэр 2017 года пройдет в два этапа. В ходе первого, с 7 по 10 августа, художники будут находиться в селе Чеускино Нефтеюганского района. Для участников пленэра и жителей села предусмотрено проведение культурной программы, которая включает в себя мастер-классы, концерты, творческие встречи.

11 августа художники отправятся в Ханты-Мансийск, где смогут поработать в самых живописных уголках, в том числе в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Для участников пленэра будут также организованы экскурсии по городу и по экспозициям Государственного художественного музея и Музея природы и человека. Важной частью программы станет встреча участников пленэра с Геннадием Райшевым, заслуженным художником России. В завершение пленэра экспертное жюри, в которое войдут искусствоведы и художники, определит лауреатов в номинациях «Живопись», «Графика», «Актуальное искусство».

По итогам мероприятия в Государственном художественном музее 14 августа откроется выставка лучших пленэрных работ, которые впоследствии будут переданы в фонды музея. Таким образом, пленэр «Югорская академичка» решает несколько важных задач: привлечения внимания к культурной и художественной жизни Югры, обмена опытом между художниками из разных регионов, комплектования фондов музея.