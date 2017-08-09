​Два сургутянина украли и продали вытяжку, чтобы продолжить пьянку на съемной квартире

Сотрудники полиции Сургута раскрыли дело о краже имущества на сумму четыре тысячи рублей. Накануне в полицию поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Как заявила потерпевшая, двое молодых людей в возрасте 22-23-х лет снимали у нее посуточно квартиру, где устроили пьянку. Когда бюджет злоумышленников истек, им на ум пришла мысль о краже вытяжки и ее продаже. На вырученные средства воры продолжили распивать алкогольные напитки.

Как выяснилось, один из-за держанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и незаконного оборота наркотических средств. Сотрудники полиции задержали парней, теперь им грозит пять лет лишения свободы.