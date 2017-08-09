В ТЦ "Мир" в Сургуте открылся первый в городе магазин модной одежды "MEDICINE"

На первом этаже ТЦ " Мир" открылся первый в сургуте магазин модной концептуальной одежды талантливых польских модельеров MEDICINE.

MEDICINE-позволит Тебе выделиться! Миссия марки: изменение способа мышления о моде, как о чем-то универсальном, созданном дизайнерами и бессознательно принятым. Оригинальность, фантазия, энтузиазм- отправные точки марки MEDICINE. Весь многочисленный опыт, накопленный на рынке одежды в Польше и за рубежом, в марке MEDICINE. Кто открыт миру и новым впечатлениям ждем в магазине "MEDICINE" ТЦ " Мир", ул. Ленина 41. Торговый центр расположен в центре города , является одним из популярных в городе. На трех этажах размещены магазины одежды, обуви, бытовой техники (такие как " Лизетт", " Эльдорадо") На крыше торгового центра оборудована смотровая площадка, на которой можно прогуляться и насладиться потрясающим видом на город.