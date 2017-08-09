19 августа в 18:00 в культурном центре «Порт» открывается выставка живописи и графики сургутского художника Антона Тимошенко.

Существуют различные способы познакомиться с историей и природой родного края. Посещение исторических достопримечательностей, тематическая литература, и, конечно, изобразительное искусство, способное передать не только изображение, но и эмоциональную волну.

Антон Тимошенко знает не понаслышке, что значит для человека чувство полного отрыва от цивилизации и единение с природой. Во время работы на нефтяных и газовых месторождениях необъятной Тюменской области ему посчастливилось испытать настоящую «таёжную романтику».

Вдали от цивилизации и связи формируется другой жизненный уклад и возникает возможность осмыслить мир по-новому. В ходе дальних и длительных поездок, художник начал писать свои работы, вдохновлённый особенной системой взаимодействия человека и природы, её красотой и величием.

Его работы – попыткапознакомить зрителя с историей освоения Севера, поделиться впечатлениями и положительными эмоциями, благородными чувствами и особым настроением, которое присутствует в душе каждого первооткрывателя. Жанры представленных работ разнообразны, это и графические работы, и портреты, и природные пейзажи, где зачастую присутствуют производственные объекты.

«Я работал над самосовершенствованием, и теперь представляю вам свои достижения. Смотрите, мечтайте, восторгайтесь, ненавидьте, возмущайтесь. Все в наших руках!», – говорит художник.

Стоимость входного билета 60/40 рублей.

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