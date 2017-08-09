​ВЦИОМ опять считает, что россияне лучше оценивают ситуацию в стране

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выясни, что россияне стали лучше оценивать экономическую и политическую обстановку в стране, данные приведены по сравнению с прошлым годом, сообщает «ТАСС».

«Индекс оценок экономического положения страны после максимального значения текущего года, зафиксированного в мае (51 п.), вернулся на прежний уровень, в июле значение показателя составило 47 п. (для сравнения, в январе с.г. - тот же результат, в июле 2016 г. - 34 п.). Согласно данным последнего опроса, 17 процентов россиян оценивают ситуацию выше среднего, 25 процентов - ниже, 55 процентов - средне», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

С политической обстановкой в стране, дела обстоят чуть иначе, граждане оценивают ее ниже, чем в начале года (57 п. в июле против 64-65 п. в январе-феврале), однако этот показатель все равно выше, чем год назад (53 п. в июле 2016 года).

«Индекс социального оптимизма после небольшого снижения в июне (до 60 п.), в июле остановился на отметке 62 п. В целом с начала года он не демонстрировал серьезных колебаний. Текущее значение выше показателя годичной давности (52 п.) и полностью повторяет результат июля 2015 года», – отмечается в исследовании.

Таким образом, сегодня 30 процентов респондентов ожидают улучшений от жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи) и лишь 12 процентов ожидают худшего. В свою очередь 44 процента считают, что ничего не изменится в следующем году.

Ранее портал siapress.ru писал, что ВЦИОМ опубликовал данные о потребности российского общества не в привычной стабильности, а в переменах.

Добавим, что индекс удовлетворенность жизнью в за прошлый месяц составил 48 п. – близко к среднегодовому значению. Так жизнь устраивает в целом 46 процентов респондентов, об обратном говорят – 25 процентов. Оставшиеся 27 процентов частично согласны и с тем, и с другими.