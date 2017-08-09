Смертность от онкологии в Югре почти в 2,5 раза ниже, чем по России

Вопросы оказания онкологической помощи населению Югры рассмотрены на рабочем совещании, которое прошло в департаменте здравоохранения округа.

С докладом выступил Евгений Билан, руководитель окружного онкологического центра БУ «Окружная клиническая больница», главный внештатный специалист онколог депздрава Югры. Он проанализировал онкологическую статистику в регионе, отметив, что заболеваемость злокачественными образованиями в округе ниже общероссийского показателя. Смертность от онкологии в Югре почти в 2,5 раза ниже, чем в целом по России.

В структуре заболеваемости злокачественных новообразований в округе преобладает колоректальный рак, на втором месте - рак молочной железы, на третьем – рак легкого, трахеи и бронхов.

В регионе создана и успешно применяется 3-уровневая система оказания медицинской помощи пациентам, страдающим злокачественными образованиями. Это профилактика данных заболеваний в первичном звене, их ранняя диагностика и применение высокотехнологичных методик при лечении.

«Отрадно заметить, что активная выявляемость данных заболеваний год от года растет. Это результат диспансеризации и результат скрининговых программ, которых в округе несколько: колоректальный рак, рак молочной железы, шейки матки, простаты и рак легкого», - рассказал Евгений Билан.

По итогам совещания даны рекомендации и поручения в части оказания онкологической помощи лечебно-профилактическим учреждениям автономного округа.