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К сентябрю в Сургуте исчезнут несанкционированные свалки

До конца лета на территории крупнейшего города Югры планируют ликвидировать 69 свалок. 34 из них уже вывезены за пределы муниципалитета, и теперь они покоятся на полигоне твердых бытовых отходов. Такими данными поделился начальник управления по природопользованию и экологии горадминистрации Роман Богач.

«Глава города поставил задачу убрать все до 1 сентября, но мы себе ставим срок до 24 августа», - уверяет Богач.

Сургутские свалки выявляют сотрудники экологического управления в ходе регулярного патрулирования. Еще один источник информации о местонахождении куч мусора — социальные сети. С этого года каждый горожанин может оставить сообщение на страницах главы Сургута, прикрепив к нему фотографии свалок, а еще лучше тех, кто виновен в их появлении.

«При помощи аккаунтов главы города мы запустили информацию в соцсетях, призвав людей делиться фотографиями и видеозаписями тех, кто сбрасывает отходы, либо номеров их машин. Информацию можно отправлять по электронным адресам, будь то контрольное управление, административная комиссия либо наше управление. Все обращения по любым адресам не остаются без ответа, мы их отрабатываем, выезжаем, смотрим, стараемся определить собственника отходов», - говорит начальник экологического управления.

В этом году на уборку несанкционированных свалок заложено более 6 млн рублей.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 102, комментариев: 0


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