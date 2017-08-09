​Дума Сургута опубликовала первый отчет в рамках своего социологического проекта «300 сургутян». Он посвящен дорогам

Дума города оценила ход дорожной ремонтной кампании 2017 года и подвела результаты опроса жителей в рамках проекта «300 сургутян». Результат были опубликованы на информационных ресурсах Думы города.

И так согласно опросу 71 процент респондентов уверены, что дороги в Сургуте находятся в лучшем состоянии, чем в других городах, с другой стороны 19 процентов респондентов которые уверены в обратном. Четверть опрошенных ответили, что состояние дорог в Сургуте «Хорошее», «Отличное». Более половины оценили их состояние как «удовлетворительное». И лишь 15 процентов ответили, что крайне недовольны качеством дорог.

Ранее портал siapress.ru опубликовал материал, в котором сообщил, что сургутская дума запустила проект «300 сургутян», в рамках которого планируется проводить регулярные опросы среди жителей по самым актуальным городским вопросам.