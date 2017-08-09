​Полицейские Радужного раскрыли серьезное преступление на 5000 рублей

Мужчина 45 лет обратился в дежурную часть ОМВД по г. Радужному и заявил, что у него с банковской карты украли 5000 рублей. Позже выяснилось, что вором оказался его 22 летний коллега, который вот так просто взял чужой мобильный телефон и перевел деньги себе на карточку.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Кража». Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает «ОМВД России по г. Радужному»