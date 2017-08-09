​США и КНДР находятся на грани военного столкновения

Стратегические силы Северной Кореи изучают план атаки на остров Гуам, где располагается военная база США. Удар планируется с применением ракет средней дальности «Хвасон-12». После «окончательного изучения и завершения» план будет передан на утверждение лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщают «Ведомости».

Такое заявление прозвучало от северокорейских военных через несколько часов после обращение президента США Дональда Трампа: «Северной Корее лучше больше не угрожать США. Они встретят огонь и ярость, каких мир не видел раньше».

Стоит отметить, что остров Гуам на западе Тихого океана не является территорией США, но считается их владениями. Власти Гуама надеются, что у них хватит сил защитить совй народ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Пхеньяну удалось миниатюризировать ядерный заряд и теперь он может быть установлен на баллистических ракетах.

Добавим, что представители американской администрации дали понять, что США рассматривает все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе и военный. Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил: если Пхеньян решится на применение ядерного оружия, Вашингтон ответит «эффективно и подавляюще», но оговорился, что любое военное решение будет «трагичным в невероятных масштабах».