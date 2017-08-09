​В России нарушители предпочитают оплачивать штрафы быстро и со скидкой

Замначальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков рассказал, что около 70 процентов российских водителей оплачивают штрафы в течение двадцати дней. Этому способствует скидка в размере 50 процентов при оплате штрафов в первые двадцать дней, сообщают «Ведомости».

«Что касается 50 процентной скидки, то в среднем по стране порядка 70 процентов людей оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала», – отметил Добряков.

Напомним, что с 1 января 2016 года в России действует положение, согласно котором за определенные нарушения ПДД водители могут в течение первых 20 дней оплатить только половину вместо полной величины штрафа.