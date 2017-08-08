В Госдуме предложили запретить ввоз алкоголя из ЕС и США

В ответ на принятие в США нового закона об антироссийских санкциях и ужесточение санкционного режима со стороны ЕС глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает расширить продуктовое эмбарго, сообщает РБК.

По словам политика, раз уж даже глава правительства России Дмитрий Медведев назвал недавние действия властей США началом «полноценной торговой войны», то и вести себя нужно, как на войне. «Любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ», — пояснил Миронов.

К числу первоочередных ответных мер глава СР отнес распространение эмбарго на ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из стран, участвующих в антироссийских санкциях, например, алкогольных напитков. Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка? Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам? — отметил Миронов.

Депутат признал, что запрет на ввоз алкоголя и стран Европы и США может ударить по любителям качественного джина и виски, однако не видит в этом ничего плохого. «Быть может, это хороший повод отказаться от спиртного, сэкономить семейный бюджет и сохранить здоровье», — отметил Миронов.

Предложения о распространении эмбарго на вино и другие алкогольные напитки звучали и ранее, однако запрет этот так и не был введен. В июне 2015 года глава Минсельхоза Александр Ткачев объяснил это тем, что российский рынок к введению такого запрета пока не готов.

Если мы условно «закроем» вино, допустим, те же кондитерские изделия или что-то другое, это может очень плохо отразиться прежде всего на балансе продовольствия в нашей стране — сказал министр, отметив, что отечественного вина недостаточно, чтобы удовлетворить потребности покупателей.