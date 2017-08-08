В Югре на благоустройство выделено 450 миллионов рублей

Из бюджета Югры на благоустройство в текущем году выделено порядка 450 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», которое состоялось сегодня под председательством губернатора Натальи Комаровой.

В Советском и Нефтеюганском районах планы по благоустройству на этот год уже воплощены в жизнь. В Белоярском и Сургутском районах, Радужном, Нягани, Югорске, Сургуте перешагнули экватор – объекты готовы на 50% и более.

По словам главы Белоярского района Сергея Маненкова, объекты, которые вошли в программу благоустройства в муниципалитете на текущий год, были утверждены по итогам общественных обсуждений.

«Яркий пример благоустройства мест общего пользования - набережная в Белоярском. Первый этап данного проекта уже реализован. Сейчас мы разработали концепцию развития нашей набережной на несколько лет вперед», - рассказал Сергей Маненков.

В свою очередь губернатор Югры подчеркнула, что и приоритетные проекты, и планы по благоустройству не имеют горизонтов, а рассчитаны на регулярное улучшение городской среды: «Это целевой показатель, контролировать достижение, которого будет новая межведомственная комиссия», - сказала Наталья Комарова.