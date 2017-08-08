Осужденный по «болотному делу» оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу

Осужденный на четыре с половиной года по «болотному делу» оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу из колонии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на его жену Анастасию.

«Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций», — написала Удальцова, добавив, что на все вопросы оппозиционер ответит на пресс-конференции, которая состоится 10 августа.

Ожидалось, что Удальцов освободится в среду, 9 августа. Незадолго до его освобождения выяснилось, что это ошибочная информация, отметила его супруга.

В начале апреля из колонии на свободу вышел осужденный по «болотному делу» Леонид Развозжаев. Как и Удальцова, Развозжаева приговорили к четырем с половиной годам колонии.

В июле 2014 года Мосгорсуд признал Развозжаева и Удальцова виновным в организации массовых беспорядков на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года и попытке организовать беспорядки в других городах России.