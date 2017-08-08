Роснефть одолжила Венесуэле 6 миллиардов долларов

«Роснефть» заплатила за поставки нефти из Венесуэлы $6 млрд предоплаты, сообщает «Ведомости». Из этих $6 млрд $5,7 млрд - это само тело предоплаты, а остальное - проценты. Но все авансы хорошо защищены, утверждает вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. «Мы принимаем все меры, чтобы иметь эти предоплаты в формате, который имеет высокий уровень обеспечения по осуществляемым платежам», - отметил он.

Правда, по каким контрактам были авансы, представитель «Роснефти» не говорит. Сейчас у российской госкомпании два договора с венесуэльской на покупку нефти. Первый был подписан в мае 2014 г., по нему «Роснефть» должна была купить 1,6 млн т нефти и 7,5 млн т нефтепродуктов в течение пяти лет, второй – в ноябре 2014 г., также на пять лет и 1,6 млн т нефти и 9 млн т нефтепродуктов. Третий контракт компании заключили в 2015 г. сроком на год с возможностью продления на три, но по нему уже «Роснефть» должна была поставлять нефть PDVSA (сколько – не разглашалось).

3 августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания собирается наращивать сотрудничество в энергетическом секторе Венесуэлы: «Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать».