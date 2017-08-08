Почти 7000 жителей Западной Сибири зарегистрировались в «Бизнес классе»

Почти 7000 жителей Западной Сибири уже подали заявки на участие в бесплатной программе Сбербанка и Google «Бизнес класс». В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогут предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.

После регистрации на сайте проекта участникам доступен первый вводный модуль курса. Основные занятия стартуют 28 сентября 2017 года. Самые активные участники программы, которые будут успешно проходить этапы тестирования после каждого из модулей, смогут посетить очные мастер-классы в Тюмени и Омске.

«В личном кабинете будет доступен пошаговый план развития, состоящий из разных тематических модулей. Курс рассчитан на пять месяцев, для прохождения видеоуроков и тестов необходимо всего 2-3 часа свободного времени в неделю. Лучшие ученики, набравшие наибольшее количество баллов по итогам тестирования, смогут обсудить свои бизнес-идеи с опытными наставниками», — отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Мы видим большой интерес со стороны предпринимателей Западной Сибири к приобретению новых знаний и развитию своих навыков», — говорит Олег Голицын, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса Google Россия. — Надеемся, что благодаря программе действующие бизнесмены региона смогут по-новому взглянуть на собственное дело и получить недостающие компетенции для его масштабирования. В то же время те участники, чьи идеи еще только обретают форму, изучат все необходимые методики и инструменты, которые помогут им создать компанию».

Регистрация в программе еще продолжается, и любой желающий может присоединиться к «Бизнес классу», оставив заявку на сайте business-class.pro.