В Сургуте состоялся первый кинопоказ под открытым небом

Горячий чай, теплые пледы и хороший фильм – что еще нужно для полного счастья? Правильно! Хорошая компания. У жителей микрорайона «Взлетный» она всегда есть. Здесь соседи вместе делают зарядку по утрам, веселятся на праздниках двора и даже смотрят кино летним вечером.

Добрая французская комедия только дополнила атмосферу. И даже картину жители выбирали сообща – голосованием в социальных сетях. А еще – позвали в гости друзей и знакомых из других районов. Приехали и те, кто случайно узнал о событии. Пропустить первый в Сургуте кинопоказ под открытым небом они просто не смогли.

Вечернее понижение температуры только помогло укреплению добрососедских отношений: зрители делились друг с другом пледами, разливали чай и прижимались поближе, чтобы согреться. Кто-то смотрел фильм прямо с балкона и вел прямые трансляции в инстаграм, хвастаясь тем, в каком замечательном доме живет.

«Всё когда-то бывает первый раз. У меня сегодня случился мой первый кинопоказ под открытым небом... Ощущения классные. Фильм много раз смотренный, но от этого ещё более любимый. Чувство близости с людьми, которые разделили с нами корт во дворе Каролинского, 10. Пледы на двоих и толпа местных ребятишек. Было прохладно, но совсем не хотелось уходить», - поделилась впечатлениями в Инстаграм одна из участниц мероприятия.

Атмосфера камерности сделала вечер поистине незабываемым. А уже в ближайшие выходные детей ждет захватывающее путешествие по их микрорайону. Квест по «Взлетному» обещает быть не только увлекательным, но и познавательным.