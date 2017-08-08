Майнить всем. «Вконтатке» разрешил рекламу криптовалют

«ВКонтакте» официально разрешила рекламировать не запрещенные в России биржи криптовалют, блокчейн-сервисы, а также СМИ, посвященные процессу майнинга. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

«Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищённости, на которых построена технология блокчейн. Мы решили снять ограничения в рекламной платформе «ВКонтакте», чтобы открыть ещё больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка», — заявил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Команда «ВКонтакте» отметила возросший интерес своих пользователей к криптовалютам. Там, за последний год количество упоминаний слова «биткоин» в записях и комментариях увеличилось на 148%, «криптовалюта» — на 347%, «майнинг» — на 244%, «блокчейн» — на 468%, «ethereum» — на 385%.