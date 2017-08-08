Выдворение журналиста Али Феруза из России приостановлено до решения ЕСПЧ

Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов), сообщает «Коммерсант». До окончания разбирательства по его жалобе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) журналист будет находиться в московском центре временного содержания.

Напомним, Феруз, которому грозит принудительное выдворение в Узбекистан, был задержан московской полицией 1 августа. В тот же день Басманный районный суд Москвы признал его виновным в нарушении режима пребывания в стране — у него не было документов (паспорт был украден в 2012 году), в том числе разрешающих проживание и работу в России. В «Новой газете» считают, что задержание и суд были связаны с попыткой спецслужб Узбекистана добиться его экстрадиции. В мае этого года стало известно об отказе в предоставлении журналисту политического убежища в России.

На прошлой неделе ЕСПЧ по обращению Али Феруза запретил какое-либо перемещение заявителя до рассмотрения его жалобы. Адвокаты, однако, не исключали, что журналист может быть тайно похищен.