Доигрались. ФАС начало расследование в отношении «большой четверки» мобильных операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольные дела в отношении МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2. Ведомство подозревает сотовых операторов «большой четверки» в необосновано высоких ценах на услуги связи в национальном роуминге. Дело было возбуждено 3 августа.

Ведомство с середины июля добивается от сотовых операторов, чтобы они выровняли цены за услуги внутрисетевого роуминга — звонки, СМС и интернет-сессии, совершаемые в сети своего оператора при поездках по стране. Операторы в каждом тарифном плане, по мнению ФАС, устанавливают чрезмерную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

На прошлой неделе ФАС дала операторам время до 13 августа, чтобы отреагировать на предупреждение по поводу внутрисетевого роуминга. Кроме того, еще в начале 2017 года ФАС потребовало от сотовых операторов подготовить новые тарифные решения. За невыполнение предписаний ФАС грозила оштрафовать операторов на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб.