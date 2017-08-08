Вице-губернатор Югры стал участником следственных действий

Заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, курирующий экономические вопросы в правительстве округа, стал участником следственных действий, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ.

"Можем подтвердить, что следственные действия с участием Павла Сидорова проводились", — рассказали в ведомстве. Другую информацию в следственном управлении в настоящее время не раскрывают.

Ранее сообщалось о возбуждении ряда уголовных дел в отношении сотрудников департамента экономического развития Югры, директором которого является Павел Сидоров. В следственном комитете заявляют о более чем 15 коррупционных эпизодах. По ним в течение нескольких месяцев были задержаны семь работников департамента.

Среди преступлений — получение взяток за изготовление специальных лицензий и укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок. Кроме того, чиновники, по версии следствия, получали деньги от представителей частных фирм в обмен на изготовление лицензий, дающих право осуществлять деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

Сумма взяток, по предварительной информации следственного комитета, превышает 6 миллионов рублей.