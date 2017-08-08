Государственность в Югре появилась в XII веке, заявляют ученые

Ученые подтвердили на основе сведений из исторических летописей, что конец XII века был эпохой формирования государственности на территории, на которой сегодня располагается Югра, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя межведомственной рабочей группы общественного проекта "Многовековая Югра" Оксана Макеева.

"Ученые Российского государственного архива древних актов подтвердили возраст Югры на основе сведений из исторических летописей. В этих документах упоминается Югра, Югорская земля, югорский князь, в частности, 1193 год как период большого похода новгородцев на Югру и начало большого процесса сбора дани, взаимоотношений с древнерусским государством", — рассказала Макеева.

В ответе Российского государственного архива древних актов, предоставленном рабочей группе проекта "Многовековая Югра", также отмечается, что 825 лет назад племя, жившее на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа, "одержало крупную победу над новгородской ратью и на долгий срок отстояло свою независимость".

По словам члена рабочей группы, кандидата исторических наук, доцента Михаила Ершова, территория Югры в ранние века постоянно менялась, при этом новгородцы долгое время контактировали мирными или военными способами с югричами.

"Среди исследователей ведутся споры, кто такие югричи, кто такой народ Югра. Кроме того, есть разные этнические группы ханты и манси. На Западном Урале были коми, пермяки, зыряне. Этническая пестрота была достаточно существенная, но нет никаких сомнений, что на этой территории ханты и манси уже жили", — добавляет ученый.