​Мединский предлагает отойти от обсуждений «Матильды» и заняться решением «реальных проблем»

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что вместо обсуждения фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» стоит заняться решением «реальных проблем», сообщает «ТАСС».

«Все, что происходит вокруг фильма «Матильда», все меньше имеет отношение к кино и все больше - к цирку. Я бы энергию некоторых общественных деятелей направлял в более мирное русло. Мне кажется, в стране много всяких проблем, которыми надо заниматься, помимо трейлера фильма «Матильда». Вот если бы все это рвение направить на решение реальных проблем: коммунальных, социальных, экономических - мы, наверное, многого могли бы добиться», – сказал Мединский.

Напомним, что ранее прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма «Матильда» после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской. Кинотеатры после обращения отказались от показа ролика к фильму.