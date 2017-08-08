Кому-то кризис нипочём. В России растут продажи автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в июле выросли на 18,6 процента (20 293 штуки), по сравнению с июлем 2016 года и составили 129 186 машин, сообщает «РБК».

Двузначный темпы роста российского авторынка держаться уже третий месяц подряд. Интересно, что они не снизились даже с наступлением пика сезона отпусков, отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. По его словам активность начала проявляться среди покупателей среднего класса из-за оптимистических экономических прогнозов.

Стоит отметить, что в начале июля для поддержки спроса на автомобили были запушены локальные программ господдержки: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский фермер», «Русский тягач» и «Свое дело». На их реализацию было выделено 7,5 млрд рублей.

«Новые программы окажут положительный эффект в целом на автомобильную промышленность и укрепят восстановительный рост, который наметился по итогам первого полугодия», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Таким образом, в тройку лидеров по итогам семи месяцев вошли Lada увеличившая продажи на 14 процентов, корейские Kia (+24 процента) и Hyundai (+10 процентов). А с другой стороны наибольшие падения за семь месяцев показали Geely (-61 процент) и SsangYong (-93 процента). Из премиальных брендов значительный рост показывает лишь Infiniti (+16 процентов) и Jaguar (+44 процента).