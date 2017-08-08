ВЦИОМ: Обществу уже не нужна стабильность. Ему нужны перемены

Запрос общества на стабильность в России сменился запросом на перемены. Об этом высказался генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», сообщает «ТАСС».

Федоров отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но не наступил широкомасштабный экономический подъем, в России наблюдается новая фаза – « неуверенность в завтрашнем дне». Глава ВЦИОМ отмечает, что такая фаза является «опасной», так как «революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше».

«В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены», – заявил Федоров и отметил, что «сегодня запрос на стабильность уходит на периферию».

«Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ», – сказал Федоров. «Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», – добавил он.