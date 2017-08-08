​Сургутский аэропорт увеличивает пассажиропоток. Почти миллион человек за полгода

Аэропорт Сургута увеличил пассажиропоток за семь месяцев 2017 года на 17,7 процента. Таким образом, за январь-июль воздушная гавань обслужила 969 тыс. человек, сообщает «РБК».

Прирост произошел на регулярных внутрироссийских рейсах (+16,2 процента) и на международных линиях (+32,7 процента) по сравнению с тем же периодом в 2016 году. А самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Тюмень.

Стоит отметить, что «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «Победа» стали крупнейшими авиакомпаниями по объему перевозок, на них пришлось 71,8 процента от общего пассажирского потока.

Напомним, что ранее ОАО «Аэропорт Сургут» подготовил отчет, согласно которому в 2017 году планирует показать убытки в размере 27 млн рублей. Тем не менее в 2018 году предприятие намерено вернуть позиции — чистая прибыль прогнозируется в размере 19,1 млн рублей.