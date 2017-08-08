​Хакеры требуют $6 млн от HBO за выкуп украденных сценариев

Хакеры требуют от американского кабельного канала HBO выкуп, угрожая выложить в общий доступ украденные документы, среди которых сценарии еще не вышедших в эфир передач, сообщает «Meduza».

Выкуп от HBO потребовали в видео, которое было выложен вместе с архивом на полгигабайта, в нём содержатся сценарии первых пяти серий седьмого сезона «Игры Престолов», хотя в эфир вышло только четыре. Также в архиве были сценарии других шоу и документы для служебного пользования.

Стоит отметить, что хакеры в видеообращении к гендиректору HBO Ричарду Плеплеру подписались, как «мистер Смит» и требуют «свою зарплату за 6 месяцев в биткоинах» (по оценке Associated Press, речь идет о $6 миллионах). Атака на сеть HBO, по утверждению хакеров готовилась в течение шести месяцев, за которые они и требуют зарплату.

Также HBO заявили, что расследование продолжается, но пока следов масштабного взлома сети кабельного канала нет, а требования выкупа комментировать не стали.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что по утверждениям хакеров было украдено полтора терабайта информации, в том числе несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».